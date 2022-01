Nessuna novità sul rinnovo di Mertens: addio a fine stagione?

La questione del rinnovo di Mertens sta diventando sempre più centrale col passare delle settimane. Il giocatore ha espresso diverse volte, nelle ultime settimane, la volontà di restare. Sembrava anche disposto ad abbassarsi lo stipendio per venire incontro alle esigenze della società. Intanto, mentre Giuntoli rimanda tutte i discorsi a fine stagione, Mertens ha trovato anche quest’anno continuità di impiego e di prestazioni. Infatti, dopo gli ultimi mesi, appare davvero difficile vedere questa squadra senza il miglior marcatore della sua storia. La volontà di prolungare il contratto, dunque, dovrebbe essere condivisa, ma dalla società non arrivano segnali propositivi. Stando alle ultime de Il Mattino, il Napoli non offrirà più di 1.5 mln, e anche Tuttosport afferma che il destino del belga è lontano dal Napoli. Con il trascorrere delle settimane, e una stagione che si annuncia da giocare fino in fondo, incertezze come questa rischiano di aggiungere all’ambiente altre tensioni: non resta che aspettare che la società esprima la propria posizione, evitando di creare altri inutili vicende che non fanno altro che disturbare lo spogliatoio.

