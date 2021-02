Atalanta-Napoli, i bookmakers sono tutti con i bergamaschi: le quote

Atalanta e Napoli si affronteranno quest’oggi per la terza volta nel mese di febbraio (che due squadre italiane si affrontino per tre volte nello stesso mese era circostanza che non capitava da tempo immemore).

Se dal punto di vista delle quote, le due sfide precedenti avevano visto solo un leggero favore da parte dei bergamaschi, questa volta il vantaggio nel pronostico è molto più netto con il segno 1 offerto mediamente dai bookmaker a 1,82 contro il 3,8 del pareggio e il 4 per la vittoria degli azzurri.



Favore determinato chiaramente dal difficilissimo momento tecnico, psicologico e fisico che stanno attraversando attualmente gli azzurri che però, quanto meno, potranno contare sul recupero in difesa di Koulibaly, guarito in settimana dal COVID-19: il Napoli ha perso tutte le ultime 5 partite giocate lontano da Fuorigrotta (a cominciare dalla sfida di SuperCoppa contro la Juventus).



E pensare che se l’Atalanta non avesse dovuto affrontare tra tre giorni il Real Madrid, in una sfida di Champions League che si annuncia più equilibrata di quanto il blasone opposto tra le due squadre non dica, le quote per la vittoria degli orobici contro i partenopei sarebbero state ancora più basse.



Il Napoli si affiderà in attacco nuovamente ad Osimhen, che complice le sue disavventure fisiche, ha trovato finora due soli gol in stagione, il primo dei quali è però arrivato proprio nella partita di andata contro l’Atalanta, nella gara certamente più spettacolare giocata dagli azzurri sotto la gestione Gattuso.



Una nuova rete dell’attaccante nigeriano, questo pomeriggio, è quotata a 3.

L’ex di turno Duvan Zapata, già primo marcatore nella precedente sfida di Coppa Italia, è il favorito per essere nuovamente l’uomo che sbloccherà il match:



•Zapata: Quota 6

•Muriel: Quota 6,50

•Ilicic: Quota 8

•Osimhen: Quota 8,50

•Insigne: Quota 9

•Pessina: Quota 10

Il Napoli è la squadra che in tutta la massima serie ha collezionato finora il minor numero di cartellini gialli (solo 36)… poco più di uno a partita.

Ciò che fa rendere la quota dell’Atalanta come squadra favorita a collezionare in partita più ammonizioni.

•Atalanta più ammoniti del Napoli: quota 2,10

•Napoli più ammoniti dell’Atalanta: quota 2,50

•Stesso numero di ammonizioni: quota 3



Eppure nell’ultima partita di Coppa Italia, proprio contro l’Atalanta, gli ammoniti tra i partenopei sono stati addirittura 4 (record stagionale). E inoltre il record stagionale è stato ulteriormente battuto nella sciagurata partita di Granada (con le 5 ammonizioni di Elmas, Di Lorenzo, Insigne, Zielinski e Mario Rui).



Chissà che stavolta i bookmaker non abbiano errato la loro valutazione, ciò che è certo è che è importante che gli utenti scelgano di scommettere solo su quelli con licenza ADM.