Petrazzuolo: “Il razzismo è un problema ormai endemico in Italia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, soffermandosi sul razzismo ed i cori a Firenze.

“Gli insulti a Koulibaly? C’è stupore perché la situazione continua a ripetersi nel corso degli anni”

“Ci ritroviamo a parlare sempre delle stesse cose, mentre il razzismo dovrebbe essere un capitolo chiuso. Gli altri calciatori partenopei si sono stretti attorno a Koulibaly, Anguissa e Osimhen. La soluzione? Ci vorrebbe il Daspo a vita. Le cause degli improperi? Può incidere la paura verso una squadra forte come il Napoli e un calciatore dominante come Koulibaly. Le condizioni fisiche di Ghoulam? È a disposizione, si attende solo che Spalletti lo schieri. Il Napoli sta recuperando tutti gli infortunati, Mertens ha esordito a Firenze e Demme ha recuperato prima del previsto, trovando minutaggio nelle ultime sfide”.

“Il rinnovo di Insigne? Mai un caso”

“Non ancora c’è stato. Ma c’è tutta la buona volontà di trovare l’accordo. Le voci degli scorsi mesi sull’addio di Insigne era fantasiose, non c’è mai stato il rischio di una sua cessione. De Laurentiis è stato chiaro con il capitano del Napoli: se gli azzurri vanno in Champions, ci sarà un ritocco verso l’alto del suo attuale ingaggio; se così non sarà, le cifre saranno quelle attuali, ma con una durata del contratto più lunga”.

