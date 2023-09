E’ nato il canale Whatsapp della SSC Napoli, grazie al nuovo aggiornamento della popolare applicazione di messaggistica. Il canale è già attivo da qualche giorno e conta già più di 28mila iscritti. Non tutti gli utenti, però, potranno già iscriversi perché Whatsapp non ha rilasciato l’aggiornamento necessario per tutti i dispositivi e, dunque, non sarà possibile accedere alla sezione apposita e seguire i canali business.

