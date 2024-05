Napoli: Conte, sempre Conte, disperatamente Conte

Vertice aziendale.

Consiglio dei ministri.

Ascolto tutti, decido io.

Questione sul tavolo, signor Antonio Conte.

Professione allenatore.

Nome in codice dell’operazione “Futuro o casa”.

Pare che la SSC Napoli non possa far a meno di puntare tutto sul Leccese. Pare che per De Laurentiis sia la sola, ultima e più preziosa fiche da giocare.

O Conte o muerte.

De Laurentis è ad un bivio. Il più articolato dell’avventura napoletana.

Ritirarsi in buon ordine nella lussuosa suite del casinò oppure tentare un ultimo all in.

Lasciarsi ricordare come l’uomo del Napoli 2000 e dello scudetto “europeo” oppure rimanere in sella e provare una ripartenza.

Se ci si affidasse ad una agenzia di mercato, fatta una analisi, ritengo propenderebbe per un morbido svincolarsi.

È solo una valutazione.

Questo “disperato” tentativo si chiama Conte.

C’è un però, anzi qualcuno di più.

10 milioni circa all’uomo, 200 circa per un rilancio serio della squadra e dell’azienda,un centro di allenamento ed intorno eventuali e varie.

E se Conte fosse il Cristiano Ronaldo degli Agnelli?

Occorrono valutazioni molto serie.

Si tenga da parte l’emotività. Almeno per questa nuova stagione.

Pedagogista dello Sport