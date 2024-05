La Juventus vince la sua 15esima Coppa Italia! Vlahovic beffa Gasperini

La Juventus vince la 77esima edizione della Coppa Italia: la squadra di Massimiliano Allegri si porta a casa il dodicesimo trofeo della sua carriera bianconera. Una stagione altalenante per lui e i suoi ragazzi che però allo Stadio Olimpico alzano coppa. A regalare la gioia ai propri tifosi, presenti allo stadio e non, è stato proprio Dusan Vlahovic sbloccando il risultato al quarto minuto di gioco. La formazione di Gasperini non ha inciso molto, complice anche l’ottimo lavoro difensivo dei bianconeri.

Grande cerimonia d’apertura all Stadio Olimpico per la 77esima edizione della Coppa Italia fra musica dal vivo e Albano che canta dal vivo l’Inno di Mameli. Poi fischio d’inizio e la Juventus la sblocca subito con Vlahovic che riceve il bellissimo passaggio Cambiaso e spiazza Carnesecchi. Una grande partita difensiva della squadra di Allegri che entra nella storia, vincendo la 15esima coppa della storia del club. Molti rimpianti in casa nerazzurra, con Gasperini che perde la terza finale in cinque anni e torna a casa con tanto rammarico. Tra i premiati bianconeri il ritorno anche di Fagioli, che sta finendo di scontare la squalifica.