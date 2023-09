“Chi però gode nel vedere sempre Madama nei guai, si ricordi di Maradona…” Marcello Chirico offende cosi Diego

In un articolo su Calciomercato.com, Marcello Chirico si è espresso duramente contro la gogna mediatica nei confronti della Juventus dopo la positività di Pogba:

“Chi vive di malafede è arrivato persino a pensare che alla Juventus abbiano architettato tutto questo pur di liberarsi di Pogba e del suo pesantissimo stipendio, ma sono appunto cattivi pensieri messi in circolo da menti malate: roba del genere sarebbe da codice penale e, in quel caso, potrebbe essere il francese a rovinare la Juventus. Non scherziamo”.

“Ovviamente al momento si ragiona su ipotesi, però la positività di Pogba al doping ha spiazzato davvero tutti, club e tifosi. Dopo quanto già capitato nei mesi scorsi con Prisma, ci mancava un nuovo caso doping capace di rimettere la Juventus al centro delle polemiche, riaccendendone pure di vecchie (il processo degli anni 90 ndr). Non se ne può più” ha sottolineato il giornalista di fede bianconera.

Conclusione al veleno di Chirico:

“Chi però gode nel vedere sempre Madama nei guai, si ricordi di Maradona (che andò addirittura oltre con le dosi), Borriello positivo al nandrolone dopo aver usato le creme di Belen, oppure di Kallon, pizzicato pure lui all’antidoping e poi dissoltosi nel nulla. E potremmo citare tanti altri casi. Gli armadi sono ricolmi di scheletri”.

