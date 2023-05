Napoli-Inter: ultime dai ritiri e probabili formazioni

E’ vero che il Napoli, archiviata con successo la pratica scudetto, ormai ha ben poco da chiedere alla sua stagione. In ogni caso, gli azzurri vorranno certamente dimostrare al pubblico di Fuorigrotta che la sconfitta patita a Monza sia stata solo il frutto di un approccio superficiale al match. Magari una diretta conseguenza della “sbronza” post festeggiamenti, smaltiti poco e male. Spalletti però non vuole assolutamente che si ripeti l’atteggiamento pigro e svogliato palesato a tratti in Brianza e tiene tutti sul pezzo.

Sul versante opposto, dopo aver conquistato l’accesso all’atto finale della Champions League, per l’Inter è tempo di rituffarsi in Serie A. I nerazzurri scendono in campo al cospetto dei Campioni d’Italia con un occhio al campionato. Del resto, facendo punti al “Maradona”, archivierebbero definitivamente il discorso relativo al quarto posto. Ovviamente, in attesa degli sviluppi che potrebbe poi prendere la Finale di Istanbul, dove il 10 giugno si assegna la Coppa dalle Grandi Orecchie. Senza però trascurare l’impegno successivo: mercoledì prossimo, infatti, la squadra di Inzaghi dovrà giocare un’altra finale, quella di Coppa Italia. Insomma, dalle parti di Interello inseguono la tripletta: la Supercoppa Italiana è già in bacheca, Coppa Italia e Champions restano nel mirino.

Qui Napoli

Spalletti pare orientato ad affidarsi alla formazione migliore. Accantonata, almeno per il momento, l’idea di garantire visibilità e minutaggio a chi finora ha giocato meno. Basta esperimenti, quindi, contro l’Inter tornano i titolarissimi (o presunti tali…).

Al netto dell’assenza di Lozano, per cui la stagione si è ormai conclusa in anticipo, a causa della distorsione al ginocchio rimediata contro la Fiorentina, torna a disposizione dell’Uomo di Certaldo anche Mario Rui, fermo ai box per infortunio dalla gara col Milan, ritorno dei Quarti di Champions League. Il terzino portoghese, infatti, a metà settimana è rientrato regolarmente in gruppo.

Davanti a Meret, la classica linea difensiva, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera.

A centrocampo, il tradizionale terzetto composta da Lobotka in regia, supportato da Anguissa e Zielinski in posizione di mezzala.

In avanti, largo al tridente composto per due terzi da Politano e Osimhen, che ha superato lo stato influenzale. Rimaneva soltanto in forte dubbio la presenza di Kvaratshkelia. In effetti, giovedì il georgiano aveva abbandonato anzitempo l’allenamento a causa di un trauma contusivo. Ma ha svolto tutta la rifinitura. Ergo, prenderà il tradizionale posto sulla sinistra della linea d’attacco.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Inter

Simone Inzaghi farà inevitabilmente un po’ di turnover. Incombe la finale di Coppa Italia. Dunque, in porta Onana (presumibilmente, Handanovic giocherà con la Fiorentina). Potrebbe invece rifiatare Acerbi, a quel punto, dentro De Vrij. Mentre Darmian e Bastoni faranno gli straordinari. Non è escluso, comunque, l’impiego di D’Ambrosio, che occuperebbe il posto di Darmian. “Braccetti” a tutta fascia, Dumfries e Gosens. Tuttavia, conserva una speranza anche Bellanova.

Con l’infortunio di Mkhitaryan – distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra, però non dovrebbe essere in dubbio per la finale di Champions del 10 giugno – sembra poi inevitabile l’impiego in mediana di Brozovic, supportato da Barella e Calhanoglu. Possibile pure l’utilizzo di Gagliardini in luogo del turco: il 29enne di Bergamo ha buone possibilità di giocare dal primo minuto, a fine stagione lascerà Interello, ma prima vuole chiudere al meglio la sua avventura in nerazzurro.

In attacco, largo a Lautaro Martinez assieme a Lukaku. In ogni caso, Correa non dispera di poter avvicendare uno dei due dioscuri della prima linea.

Probabile formazione

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati