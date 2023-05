Spalletti: “Ho già definito tutto in quella cena”

Attesissima la conferenza stampa, del tecnico azzurro, alla vigilia della sfida, contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Entrata subito a gamba tesa, dei giornalisti presenti. De Laurentiis ha detto che non vuole tarpare le ali a nessuno, Spalletti, non ha bisogno di ali per volare:

“Tarpare le ali non so cosa vuol dire. Per me non servono le ali, servono gli stivali. Il contratto è una cosa che dirà il Presidente. Io ho chiarito tutto in quella cena di una settimana fa. Ho già definito tutto, in quella cena lì”

Sembra quasi che tutto sia già stato deciso. Luciano Spalletti è sempre molto criptico in questo. Gli si chiede se le sue titubanze, dipendono dalla difficoltà di confermarsi, nella prossima stagione, come squadra più forte del campionato:

“È difficile partire essendo indicati da tutti come ottavi e vincere. Il Napoli avrà un futuro importante, più facile lavorare ora che quando sono arrivato. Sulla pettorina, ho fatto scrivere, sarò con te, tu non devi mollare. Quando sono arrivato, l’ambiente era molto più sfiduciato, io ho coraggio, per queste situazioni”

Domani comunque c’è la gara contro l’Inter. La stampa si chiede, quanto il Napoli sia ancora concentrato, sulle partite da giocare:

“Abbiamo ancora molti stimoli. Tutti i giocatori hanno una disciplina ferrea, verso loro stessi. La cosa più stimolante, oltre che l’Inter è finalista di Champions, ma soprattutto che non li abbiamo mai battuti. L’unica squadra delle grandi, con cui non abbiamo mai vinto. Faccio i complimenti anche alla Roma e alla Fiorentina, che si sono qualificate per le altre due finali”

Non ha dubbi sul suo organico, il tecnico di Certaldo. Non sarebbe questo, eventualmente, il motivo di un suo addio:

“Sicuramente come possibilità, abbiamo una rosa perfetta. Quando sono arrivato, di tutto il gruppo avevamo pochi punti fermi. I calciatori sono importanti, fantastici, possiamo avere un grande futuro. Il Presidente da zero ha portato il Napoli a questo livello”

Se dovesse scrivere una lettera per il 04 Giugno ai tifosi del Napoli. Cosa scriverebbe?

“Ho dato tutto il mio tempo al Napoli. Ho dato il massimo per la mia esperienza, ho ricevuto molto di più, di quello che ho dato”

Si è parlato tanto in questi giorni, del futuro di Luciano Spalletti. Tante ipotesi, illazioni, previsioni, lui sgombera il campo, da ogni chiacchera:

“Non c’è stata nessuna trattativa, sul mio contratto. Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non devo pagare nessuna clausola. Non sono alla ricerca di altre squadre da allenare. Sono tutte cose false, che sono state scritte”

Le motivazioni sono state un altro dei temi, ricorsi in questi giorni. La mancanza di stimoli, poteva essere una motivazione a spingere il tecnico toscano, lontano da Napoli. Anche in questo caso, il Mister fa chiarezza:

“Le mie motivazioni sono sempre al centro, dei miei pensieri. In questi due anni, mi sono sempre domandato, quello che potevo e dovevo dare. Bisogna sempre migliorarsi”

La passione di una piazza come Napoli, però, coinvolge oltre l’ordinario. Spalletti lo sa bene:

“Il livello del sentimento a Napoli è al top. La città qui, rimette a posto tutto, c’è un amore per questi colori, che riesce a rimodellare gli errori commessi, anche i miei. Da altre parti è difficile trovare queste cose. Per allenare a Napoli, bisogna avere ambizioni forti”

Ci sono giocatori, per i quali l’allenatore del Napoli, farebbe di tutto per trattenerli? Tradotto: eventuali cessioni, possono essere la causa dei suoi dubbi ? Anche qui, il tecnico non abbocca all’amo:

“La cosa più importante è il gruppo. Abbiamo fatto bene, anche senza Osimhen e Kvaratskhelia. Il lavoro è stato fatto bene, come squadra. Anche chi ho utilizzato meno, ha sempre dato il massimo”

Ultima domanda, se la fatica, di un anno così impegnativo e logorante, può generare un certo risentimento. Spalletti è l’uomo degli stivali, non è certo quello il suo problema:

“Sto benissimo. La fatica è sempre la stessa, poi bisognerà interrogarsi su come si vuole ripartire. Un ambiente come quello di Napoli, merita il massimo impegno. Poi il Presidente tiene tutti sulla corda è bravo in questo. Se decidessi di ripartire lo farò, andando a mille all’ora”

Un’altra puntata è stata scritta, di questa nuova serie. Luciano Spalletti non ha, di fatto, chiuso la porta al Napoli, ma tanti dubbi permangono. Prima o poi parlerà la società, probabilmente, intanto c’è un campionato da completare, nel migliore dei modi. Napoli merita un finale, grande, al pari della stagione.

