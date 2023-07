Fusco (d.s. Spal) svela i piani del Napoli per Prati e Obaretin

Da tempo il Napoli ha messo gli occhi su Matteo Prati. Gli azzurri sono interessati al talentuosissimo centrocampista della Spal (classe 2003). Tuttavia, almeno finora, circola poco ottimismo circa la possibilità di chiudere a breve per il Nazionale Under20.

L’amichevole di ieri, dunque, è stata l’occasione per tessere la tela di presunti affari incrociati. A tal proposito, il direttore sportivo degli estensi, Filippo Fusco, ha smentito categoricamente la voce che circola con insistenza negli ambienti del calciomercato: “Non c’è stata alcuna trattativa, ma è normale che il Napoli ed altri top club lo stiano seguendo. E’ un giocatore fortissimo, di grande prospettiva, che ha fatto benissimo in Serie B e con la Nazionale di categoria…”.

Contestualmente, però, salgono le quotazioni per un ipotetico prestito proprio alla Spal del giovane difensore centrale Nosa Edward Obaretin, che si è messo in mostra in ritiro, suscitando l’interesse di Rudi Garcia: “E’ un ragazzo bravissimo, ma abbiamo la priorità di valorizzare i nostri ragazzi. Prima l’obbligo di valutare chi abbiamo dentro. Poi chi viene da fuori. Pallavicini, Boccia, Puletto, che ha qualità da vendere e tanti altri ancora, avranno la possibilità di fare una stagione positiva. Bisogna avere coraggio e saggezza nel gestire questi talenti!“.

