Napoli, avanti su Danso: ecco perchè si punta forte l’austriaco

Nel momento esatto in cui il Bayern Monaco ha pagato la clausola che consentiva a Kim di liberarsi per l’estero, in casa Napoli è emersa prepotente la necessità di sostituirlo nel miglior modo possibile. Tra i tanti candidati, uno più degli altri sembra poter rappresentare, per caratteristiche tecniche, il naturale sostituto del coreano: il 24enne Kevin Danso.

Nato in Austria da genitori ghanesi, ma cresciuto, non solo calcisticamente, in Inghilterra, è stato indubbiamente tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato francese.

La colonna del Lens, sorprendentemente secondo nella passata Ligue 1, è un giocatore dalla fisicità debordante, grazie al metro e novanta d’altezza, in grado di dominare con la sua fisicità asfissiante. Nondimeno, discretamente veloce, così da essere completamente a suo agio le volte che deve aggredire in alto, a caccia dell’avversario. Lasciando poi molto campo alle spalle.

Ovviamente, questo atteggiamento non equivale a scoprire la retroguardia. Anzi, proprio l’abilità nello staccarsi e rompere la linea, ricorda tantissimo Kim. Entrambi, infatti, sfruttano questo tipo di giocata per risolvere situazioni potenzialmente pericolose, disinnescate con l’intercetto. Oppure con rapide corse all’indietro, qualora non abbiano concretizzato lo scippo sul tempo all’uomo.

La marcatura, però, non è il suo unico punto di forza. Oltre alle qualità prettamente difensive, Danso ha grande confidenza con l’attrezzo, tale da consentirgli di destreggiarsi col pallone nei piedi, in fase di costruzione. Non va sottovalutata, dunque, la capacità di ribaltare i flussi di gioco, trasformando l’anticipo in conduzione palla al piede. Altro aspetto in cui assomiglia a Kim.

Convertirsi alla difesa convenzionale

Se c’è una (piccola…) remora su Danso è esclusivamente di natura tattica. Nel senso che sembra particolarmente a suo agio nella difesa a tre. Effettivamente, il Lens di Franck Haise si schiera con un 3-4-3. Talvolta anche col 3-4-2-1, a seconda della posizione assunta dai due trequartisti – Sotoca e Costa – nella metà campo avversaria.

In uscita dal basso, spetta quindi all’austriaco il compito di impostare. Elementare lo sviluppo con cui progredisce l’azione: gli altri due centrali si allargano, e Samed – il metodista – viene incontro a Danso, allineandosi, aiutandolo nel consolidare il possesso. Al contempo, l’ex Udinese Fofana si stacca in avanti, facendo da raccordo tra centrocampo e attacco.

Un meccanismo che funziona a meraviglia, dove ciascuna pedina si muove con sincronia, alla stregua di un corpo unico. Per cui la squadra rimane continuamente stretta corta nelle due fasi.

Sarebbe banale ridurre il problema a una mera questione numerica, in ogni caso, una squadra di altissimo livello come il Napoli, impostata sull’ambizioso principio di dominare il gioco attraverso il possesso, propone un calcio ormai codificato.

Ergo, bisogna comprendere il grado di adattabilità di Danso e che tipo di contributo possa garantire muovendosi all’interno di una linea difensiva più “convenzionale”, nel classico schieramento coi due centrali sull’ultima linea.

