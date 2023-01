Distrazione al soleo sinistro: Brozovic salta il Napoli

Pessime notizie per l’Inter in vista del big match contro il Napoli. Simone Inzaghi non potrà contare su Marcelo Brozovic, che si deve fermare per circa due settimane a causa di una distrazione al soleo sinistro.

Questo il responso degli esami strumentali cui s’è sottoposto nel pomeriggio il centrocampista, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra: gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare.

Le condizioni di Brozovic saranno rivalutate nei prossimi giorni. Ma il croato salterà sicuramente Napoli e Monza. L’obiettivo dello stafff medico nerazzurro è quello di recuperarlo per la Supercoppa contro il Milan, in programma il 18 gennaio.

Inzaghi, dunque, dovrebbe opporre alla capolista una mediana con Calhanoglu in regia e Mkhitaryan da mezzala sinistra.

