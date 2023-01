Napoli-Juve, Ferrara non si sbilancia: “Partita cruciale, ma non chiedetemi chi vince”

Prima nel Napoli e poi nella Juve, forse nella storia del nostro calcio nessuno sa cosa significa questa partita come Ciro Ferrara. Dal Napoli di Maradona alla Juventus di Vialli e Del Piero, il difensore di origine partenopea ha vissuto per vent’anni uno scontro che per lui ha un sapore particolare:

“Ho giocato per Napoli e Juventus, che mi hanno dato tanto. La partita di domani è una sfida molto sentita da ambo le squadre, considerando che siamo in un momento cruciale del campionato ma per favore non mi chiedete quale delle due squadre preferisco, arrivano entrambe in un buon momento. Sarà un incontro interessante, ogni gruppo ha le sue peculiarità da valorizzare”.

Ferrara con le figurine di Napoli e Juve, le due squadre della sua carriera

Opinionista di DAZN, Ferrara ha analizzato la gara che aspetterà Spalletti e Allegri in un “Maradona” stracolmo d’amore per il Napoli:

“La Juventus è una squadra che tende a rendere la partita difficile, quindi sarà un’ulteriore prova impegnativa per il Napoli. L’apporto del Maradona avrà sicuramente un ruolo importante, come sempre accade in questi casi, e io lo so bene.”

L’analisi della classifica consente al Napoli di arrivare alla gara con un margine importante ma che, in caso di vittoria dei bianconeri, rischierebbe di assottigliarsi pericolosamente:

“La Juventus ha una grande esigenza di restare in scia, visto che ha ottenuto 8 vittorie consecutive e ha recuperato 3 punti al Napoli. Tuttavia, il margine con cui la squadra di Spalletti è in testa alla classifica gli concede ancora un certo margine di manovra. Credo che il tecnico del Napoli abbia fatto un lavoro eccellente sia dentro che fuori dal campo.”

