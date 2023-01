Allegri gioca a nascondersi

Allegri è un uomo scaltro. Capace. Navigato.

“È una partita importantissima per loro”. Della serie, tocca a voi vincere il campionato, giocatevelo.

Chiusura di una furba conferenza stampa pre gara.

La bravura nello spostare l’ago della bilancia, in questo caso, della pressione, è prerogativa dei funamboli e dei maghi.

Un trucco. Spostare gli equilibri per creare scompenso. È la caratteristica su cui si fonda il judo.

Si vince quando l’avversario perde l’equilibrio.

Allegri sa come fare. Il suo calcio non è spettacolare, non ha un gioco scintillante ma è redditizio. Una corretta analisi dice di una squadra che viene da una lunga serie positiva e lo fa con una formazione lontana da quella titolare. C’è da star attenti. Spalletti lo sa e ci sta pensando.

Abbiamo assistito alla conferenza di un uomo che sa come veicolare il messaggio. Della serie, la classifica dice che siete i più forti ora dimostrartelo. In questo modo Max prova ad appesantire il fardello Napoli.

Il Napoli è chiamato ad una prova matura. Più che il risultato conta l’approccio e la gestione della gara. Serve una risposta post Inter.

Tocca dimostrare che non si soffre di complessi di inferiorità.

