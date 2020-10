Lutto nel mondo del giornalismo: morto Rosario Mazzitelli

Ancora una perdita per il giornalismo napoletano. Si è spenta la vita di Rosario Mazzitelli, 71enne porticese, che ha lavorato a lungo nell’ufficio stampa della Regione e nella carta stampata. Impegno ed entusiamo profuso con l’Ussi e con il Circolo Canottieri Napoli dove curava ogni anno le tradizionali “Olimpiadi giallorosse”.



Numerosi gli attestati dati per la dolorosa scomparsa di Mazzitelli: l’Ordine dei giornalisti della Campania “è vicino alla famiglia, agli amici, alla città di Portici, all’Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli”



“Una notizia terribile ha colpito la stampa sportiva e la famiglia dei giornalisti campani: è morto il vicepresidente regionale dell’Ussi, Rosario Mazzitelli, Diventò giornalista professionista con il quotidiano cattolico “Avvenire”, ed è stato storico addetto stampa del Circolo Canottieri Napoli. Rosario era l’uomo del sorriso, sempre cordiale con tutti, infaticabile nel suo lavoro. Lascia un vuoto enorme”. Alla moglie Nuccia e ai figli Giovanni e Lidia l’abbraccio degli amici del gruppo campano dell’Ussi “Felice Scandone” e del Sindacato unitario giornalisti della Campania.



“L’Amministrazione comunale esprime il profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina alla famiglia, ai suoi colleghi dell’Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui curava l’ufficio stampa”, in una nota a firma del sindaco Luigi de Magistris.

Il presidente Giorgio Improta, il consiglio direttivo e l’intero corpo sociale del Circolo Rari Nantes Napoli partecipano commossi al dolore per la scomparsa di Rosario Mazzitelli, ex addetto stampa del Circolo “a cui è sempre stato legato da grande affetto e amicizia”. “Un signore del giornalismo, figura garbata e competente, presenza fissa a ogni evento e manifestazione organizzata dal sodalizio di Santa Lucia. Un amico di tutto il mondo sportivo napoletano, che già avverte il peso della sua mancanza”, sottolinea in una nota.