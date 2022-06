Manca l’alternativa, così Meret resta e rinnova

La storia d’amore tra Alex Meret ed il Napoli parte da lontano, ma poi sterza bruscamente. Un percorso irto di contrattempi.

Ogni qual volta sembrava che l’Airone potesse finalmente mandare il destino avverso a quel paese, arrivava puntuale la mazzata. Che si materializzava sotto forma di difficoltà tecniche o noiosissimi infortuni.

Un mix micidiale, dunque, che sembrava avesse orientato la società a fargli un biglietto di sola andata per altre destinazioni.

Adesso che il suo futuro pare delineato, con la maglia da titolare consegnatagli idealmente, è il momento per il talentuoso estremo difensore friulano di cogliere l’occasione al volo, afferrando le briglie di un nuovo progetto di squadra.

Quella che Spalletti vuole “trottare” verso l’Europa dei grandi e confermare tre le Fab Four in Italia.

Scelta (quasi…) obbligata

Magari a condizionare la scelta del Napoli ha influito il diniego di David Ospina alle proposte di rinnovo formulate dalla direzione sportiva partenopea. Il colombiano ha lasciato chiaramente intendere di voler valutare offerte più vantaggiose.

A quel punto, Giuntoli ha deciso di risolvere il rebus affidandosi ad una soluzione alternativa, che già aveva in casa. Ovvero, presentare all’agente di Meret, Federico Pastorello, l’allungamento del contratto fino al 2027, visto che l’attuale vincolo scade tra un anno.

Adesso però bisogna capire se la piena fiducia concessa dal club sia condivisa dall’allenatore.

Senza dimenticare di scandagliare gli umori della piazza. Ancora scossa dalla topica colossale commessa da Meret contro l’Empoli, quindi assai ondivaga nel valutare la strategia assunta dal diesse azzurro per tutelarsi, in una posizione così delicata.

Umori contrastanti su Meret

La decisione assunta dal Napoli è diventata subito oggetto di acceso dibattito all’ombra del Vesuvio, generando due correnti di pensiero, letteralmente agli antipodi. Che potremmo riassumere semplicemente tra pessimisti e ottimisti.

Ad alimentare i dubbi di chi ha fatto una smorfia alla notizia del probabile rinnovo di Meret, il rendimento altalenante dell’ex Udinese durante tutta la sua esperienza napoletana. In cui ha intramezzato interventi miracolosi a papere incredibili.

Ovviamente, i motivi addotti dai detrattori vengono smontati pezzo per pezzo da chi, al contrario, considera Alex una promessa in via di definizione. Bloccato nella sua esplosione esclusivamente da fattori contingenti.

Pro e contro il rinnovo

Per alcuni Meret non è affatto quel fenomeno in divenire raccontato ai tifosi da commentatori ultra-ideologizzati, se non addirittura imbeccati da chissà chi.

Ha indubbie qualità tecniche. Al contempo, interpreta il ruolo in modo tutt’altro che moderno. Nonostante abbia lavorato alacremente sui fondamentali con i piedi, il suo apporto nella costruzione bassa continua ad essere inefficace. Inoltre, è poco propenso ad accorciare in avanti, preferendo rimanere a tutela dello spazio tra i pali.

Insomma, l’accusa è inappellabile: la sua timidezza fa a cazzotti con la necessità di veicolare ai compagni la giusta dose di tranquillità e fiducia.

Invece, i meno arrabbiati preferiscono abbandonare frustrazioni e risentimento, rimarcandone le abilità complessive. Contestando la ipotetica mancanza di carattere.

Il concetto è chiaro: Meret non è un “senza attributi”, bensì un introverso. Timido solamente nei rapporti con la gente. Tuttavia, in grado di farsi valere in campo.

Sirigu ancora di salvezza

Nel frattempo, proseguono i colloqui informali tra Giuntoli e lo svincolato Salvatore Sirigu.

Il Napoli l’avrebbe allettato con un biennale. L’idea prospettata all’ex Genoa è quella di avere una gerarchia consolidata, funzionale cioè a non esasperare la continua concorrenza tra numeri uno.

Puntando tutto (o quasi…) su Meret. Salvaguardando comunque gli interessi del gruppo, con una “riserva” esperta, che faccia anche da collante nello spogliatoio.

