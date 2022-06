Calciomercato: Napoli, Januzaj il Jolly Per l’Attacco

Il mercato del Napoli sempre piu in attivita’, con Politano e Demme sulla rampa di lancio, ecco Januzaj, che andra’ a scadenza il 30 giugno e potrebbe approdare in azzurro a costo zero.

Adnan Januzaj è un calciatore belga di origini kosovare, centrocampista o ala della Real Sociedad e della nazionale belga, ed ha 27 anni, si tratta di un vecchio pallino di Giuntoli, ed anche del club,e l’occasione di averlo a zero e’ davvero ghiotta.

Chiaramente bisogna attendere le uscita, ed e chiaro che il Napoli aspetta le offerte che giungeranno per i due “malcontenti “, si parte da una base di 15/20 milioni. Nel frattempo, Giuntoli monitora il mercato, per anticipare l’eventuale concorrenza.

