Colpa vs Responsabilità. Tutti contro Tutti

Trasformare la colpa in responsabilità.

Commutatore un colpevole in un naturale ed umano responsabile primo passo della pedagogia aziendale e sportiva.

In mancanza di un colpevole, tutti colpevoli. Nell’assenza di un “responsabile”, tutti colpevoli.

Tutti contro tutti.

Per gli appassionati di wrestling anni 90, the royal rumble.

La rissa reale.

Calzona contro calciatori e società. ” In una piazza come Napoli è comprensibile parlare di allenatori, calciatori e prossima stagione ma….“.

Calciatori contro la politica aziendale, De Laurentiis contro i suoi fantasmi, tifosi contro tutti.

Un tonfo tanto rumoroso era davvero difficile da prevedere.

Troppo per ogni più fantasiosa immaginazione.

Ciò che però colpisce, a sentire la tifoseria, offende, è l’irrigidirsi del Presidente.

Silenzio e conferenza stampa ingessata.

Cannavaro, nuovo ad Udine, con un piede in B, risponde serenamente ad una ventina di domande. 15 minuti di confronto.

Calzona, costretto ad una risposta secca e sintetica.

Guai a due domande.

Il protocollo non si tocca. Ordini superiori.

E se De Laurentiis stesse immaginando un disimpegno?

In mancanza di un responsabile, tutti colpevoli.

In mancanza di una “figura”, tutte figurine.

Così fallisce un progetto ed un percorso.

Pedagogia aziendale.

Pedagogista dello Sport