Mercato Napoli: Manna si presenta con “l’Uno per Tre!” E il momento che tutti i tifosi azzurri attendono con ansia, chi sarà il nuovo tecnico azzurro nella prossima stagione? I soliti nomi che circolano iniziano ad assottigliarsi, l’unica cosa certa e che sarà di Nazionalità Italiana, anche se il presidente potrebbe sorprendere tutti!

Ma limitandoci alle notizie in nostro possesso, proveremo ad analizzare quali mosse ipotetiche contorneranno il mercato del Napoli a firma Giovanni Manna. Si perché’ sarà lui il nuovo DS del Club di Aurelio De Laurentiis, proveniente dalla Juventus, e pare che sia già operativo da un’po’ di tempo. Infatti i dialoghi con i tecnici papabili sono già avviatissimi, e pare addirittura che ci sia una convergenza univoca, riferito al patron, sulla scelta di Giampiero Gasperini come nuova guida della squadra azzurra a partire da giugno prossimo.

Che fine hanno fatto gli altri? Su Conte ci siamo già___0 espressi, oggi risulta libero e quindi arruolabile da subito, ma nulla all’orizzonte! Su Pioli vi è un attimo di stand-by, infatti’ il Milan gioca al tira e molla sulla “buonauscita” (circa 5 milioni!) del tecnico parmense. Su Italiano sembra esserci più convinzione da parte del Bologna con prospettiva Champions certamente allettante. Quindi sembra che tutte le strade portino al tecnico della Dea, Gasperini, stasera impegnato contro il Marsiglia, sognando la finale di Europa League. Questo, in sintesi, il pensiero univoco di Adl e Manna per la scelta del nuovo allenatore azzurro. Nei giorni a seguire ne sapremo certamente di più.

Mercato Napoli: Via Osimhen? Manna ne porta tre!

Se per l’allenatore, il nuovo Ds Manna, sembra orientato a portare Gasperini, sul mercato dei singoli calciatori si prospetta un tre per uno da parte del giovane manager Lucano. Con la partenza, ormai data per certa, dell’attaccante Nigeriano Victor Osimhen, il Napoli incasserebbe circa 130 milioni di euro (valore della clausola) che verrebbero subito reinvestiti per rinforzare la rosa, con acquisti mirati in zone nevralgiche del campo, oltre al sostituto del partente Osi.

È chiaro che se Gasp accettasse il progetto Napoli, il primo nome che potrebbe calzare e quello di Gianluca Scamacca, 25 anni attaccante dell’Atalanta e della Nazionale, che con il tecnico Piemontese ha ben fatto quest’ anno alla Dea, collezionando 17 reti nelle tre competizioni, finora disputate (Campionato, Europa League e Coppa Italia) oltre alla prima doppietta di un calciatore italiano all’ Anfield contro il Liverpool (Gara vinta per 3 a 0 dalla Dea). Ma nel taccuino di Manna ci sono anche i nomi di Santiago Gimenez (23 anni del Feyenoord) e Jonathan David del Lille e Victor Gyokeres (25 anni dello Sporting di Lisbona)

Per il centrocampo, il nome caldo e quello di Georgiy Sudokov, 21 enne Ucraino gia’ cercato a gennaio dal patron azzurro, con una quotazione certamente non da saldi (Lo Shakhtar Donetsk chiede oltre 50 milioni di euro!) ma sarebbe il sostituto ideale di Piotr Zielinsky accasatosi all’ Inter. In difesa invece, riguardo il difensore centrale, la scelta sembrerebbe ricadere su Alessandro Buongiorno, 24 anni, prodotto del vivaio granata che quest’ anno si è messo in mostra a tal punto da meritare anche La convocazione in Nazionale. La sua quotazione? Urbano Cairo, presidente del Toro, chiede circa 45 milioni di Euro!

Mercato Napoli: Manna, il compito più arduo Rivestire il Napoli!

Al giovane manager di origini Lucane, Giovanni Manna, spetterà un compito davvero di difficile gestione, poiche’ il Napoli non ha bisogno di una semplice lavata di faccia, come si potrebbe dire, ma un vero cambio di abito quasi nella sua interezza!

Il nome del tecnico e dei calciatori che girano in orbita azzurra, sono certamente tutti validi, ma occorre un lavoro più che certosino, soprattutto dopo questa annata disgraziata, se si pensa che i margini di errore devo risultare pari allo 0%! E come si dice, tra il dire ed il fare, c’è di mezzo il mare…Ed il Napoli non può concedersi un’altra stagione da incubo come questa!

Ora non serve più esitare, bisogna affondare il colpo prima che gli altri lo abbiano pensato, anche perché’ il credito scudetto è bello che finito, ma questo lo si era evidenziato già ad inizio ritiro scorso!, quindi bagno di umiltà della società e sotto con i fatti, di chiacchiere ne abbiamo sentite tante, ora e tempo di rimboccarsi le maniche e dare al Napoli ed i suoi tifosi il segnale di rinascita che tutti si aspettano, con un progetto reale e ben definito ricostruendo dalle fondamenta il Napoli che fu, cancellando scorie e macerie di dilettantismo organizzativo, ammainando la bandiera familiare e riconsegnando dignità a quel tricolore , troppo presto strappato ed umiliato dal padrone!

https://www.persemprenapoli.it