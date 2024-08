Napoli Ostaggio di Osimhen? Non ditelo agli Aureliani! Tutti a dire che il mercato del Napoli giri intorno a Victor Osimhen, il quale, al termine del ritiro Abruzzese, rientra a Napoli in taxi! (forse l’autobus della società era pieno!), e visto che non gioca, e visto il suo non giocare, decide di trascorrere una serata in discoteca dove, ad una provocazione di un tifoso, risponde alla “Victor” e per poco non ci scappa la scazzottata del sabato sera! Il tutto senza che la SSC Napoli prenda atto della ennesima figura barbina che si sta consumando, dando il là a chi si diletta ad affondare Napoli (Criscitiello un esempio!) avendo l’assist bello caldo e servito da Adl stesso

La domanda da porsi è, da Gennaio 2024 (Rinnovo a 10 milioni e 130 di clausola) ad oggi perché’ non si è riusciti a chiuderne la cessione? Ma soprattutto, se oggi Conte lo tiene ai margini, è solo un problema di vendita oppure c’è dell’altro?

A mio modesto avviso la seconda ipotesi diventa il primo problema in essere vi spiego: Se il Napoli non vende il nigeriano, in primis peserebbe non poco sull’ economia societaria, ma cosa ne penserebbero i compagni se lui non abbasserebbe le sue pretese economica in caso di permanenza? Senza dimenticare, non è un dettaglio, che Antonio Conte non ha mai schierato l’attaccante proprio perché’ rassicurato dalla società che sarebbe stato ceduto!

Se poi ci aggiungiamo le non dichiarazioni del DS Manna, pre-gara contro il Modena, “Victor Osimhen è nella rosa del Napoli” …” Romelu Lukaku e un calciatore del Chelsea” …l’ansia del non dir nulla, ma che rappresenta una presenza-assenza ancora di indecifrabile finale, dove tutto puo’ accadere ma niente e certezza, se non la voglia del nigerino di andare via da Napoli!

Napoli Ostaggio di Osimhen oppure di sé stesso! Conte lancia chiari messaggi alla proprietà’

La gara di Coppa Italia, vinta ai rigori al Maradona sabato sera contro il Modena, ha aperto il dibattito centravanti, e non solo, dove l’esigua presenza di Raspadori, evanescente e siamo buonisti, ha evidenziato esponenzialmente l’assenza di una punta vera di peso, mai avuta a disposizione dal tecnico salentino, oltre che un centrocampo, soprattutto Anguissa, ancora lontano dai dettami tattici di mister Conte, per dirla brevemente, i messaggi sono chiari ma Adl non risponde!

Ora da giornalista, sottolineando che la prova non è stata certo quella attesa, dopo una preparazione di tale intensità dove la struttura fisica diversifica l’entrare in forma del singolo, bisogna sottolineare che il Napoli è un cantiere aperto ed al tecnico mancano i calciatori occorrenti al suo credo tattico! Esempio Politano, il quale e apparso avulso dalla manovra offensiva rispetto a Kvara più propositivo. Anche se tutto il fronte d’attacco (Raspadori un vero e proprio spettatore) e apparso sterile pur avendo il possesso palla maggiore durante tutto l’incontro.

Ecco perché’ ho sottolineato la parola giornalista! Se alcuni illustri colleghi parlano in radio e tv sottolineando “Conte a Napoli e felice perché’ la società gli compra i calciatori che vuole” …mentre il tecnico dichiara il contrario? Perché’ se Meret para i rigori non è più in discussione sol per il gusto personale sul calciatore e non sul suo rendimento? Alla fine, grazie a questo modo di fare informazione, ci ritroviamocon il continuo divertirsi di stampa e tv settentrionale, che sguazza nella nostra volontà di distruggere invece di costruire e solidificare, dando credito al pulcinella parlante, che promette il centro sportivo, ma non opera sul mercato perché’ bloccato dal nodo Osimhen…oltre ad altre zavorre in squadra!

Dunque sarebbe ora di tornare a dare credibilità ad un settore, criticato anche per tali professionisti il quale deve analizzare i fatti, e l’evidenza racconta che a Conte mancano almeno 5 elementi richiesti ancora non pervenuti! E siamo al 12 agosto. Per rispondere ai citati colleghi, se il tecnico a fine mercato non dovesse ottenere i calciatori da lui richiesti e si dimette, lo chiamerete mercenario?

Domenica prossima avra’ inizio il campionato, con il mercato aperto ed il Napoli ancora incompleto! Invece di fere i “pupi romani” ed ereggersi a personaggi saccenti e troppo Aureliani, torniamo alla realtà, rendendoci conto che, ad oggi, la squadra e monca nei reparti chiave (Centrocampo ed Attacco!) dove son presenti ancora molte scorie da cassare all’ interno del gruppo!

Conte ha accettato i parametri del Napoli, ora Adl deve consolidare le promesse fatte al tecnico! In ballo vi è la ripartenza di una stagione fallimentare, ed il timore che il salentino faccia come a Torino, saluta e se ne va!…Grazie a questa gestione saccente della Societa’ Sportiva Calcio Napoli

