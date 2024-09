Cagliari-Napoli 0-4: Non è bello ma balla. Meret di più

Non è bello ma balla.

“Abball” diremmo sotto casa.

9 punti. 3 vittorie, primi in classifica.

Il Gioco verrà. La classifica conta e fa sostanza.

Fiducia.

Il Napoli non è bello ma è pratico, essenziale, efficace. Non ha un gioco “moderno”, attento, battaglia, spesso fatica e rintuzza ma è pratico.

Essenziale.

Efficace nel modo “contiano” di vedere calcio.

Migliore in campo? Meret. Non è un ossimoro.

Cagliari – Napoli 0-4.

Il tasso tecnico del Napoli è superiore. Nettamente. Finché i Sardi tengono lo scontro, il match è equilibrato anzi proprio Meret lo salva più volte. Parate decisive. Difficili.

Finito lo spasmo d’ira del Casteddu, Kvaratskhelia spacca il match.

Tutto è frutto del 77. Dai suoi piedi e da ora dal suo carattere, passa lo schianto di Cagliari.

Lukaku fa il suo ma è il 77 che “sbilancia” gli equilibri.

È successo col Bologna, col Parma ed ora a Cagliari.

Il calcio di Conte?

Non ruba gli occhi. Non si fa applaudire ma appare pratico.

Essenziale da 9 punti e nella settimana che porta alla Juventus non è assolutamente poca cosa.

Non è bello ma balla.

E si diverte.

Pedagogista dello Sport