Prima Pagina: Corriere dello Sport 25-09-2022

Un titolo tutto azzurro per la prima pagina del Corriere dello Sport: “Napoli Sbanca: Kvara, Raspadori e un attacco che vale un’egemonia”

Gli azzurri di Spalletti sono al centro dell’attenzione del mondo calcistico per le ottime prestazioni fin ora mostrate in campo.

Prestazioni che hanno permesso al Napoli di risiedere primo in classifica ma che di fatto stanno portando in alto anche le rispettive Nazionali.

Nello specifico parliamo di Raspadori e Kvaratskhelia. I due infatti sono stati gli autori delle rispettive vittorie con le Nazionali, italiana e georgiana.

Focus anche per il prossimo big match, quello di Inter – Roma. In campo scenderanno due argentini, Lautaro e Dybala. Un gioco a “braccio di ferro” che non permetterà un risultato scontato sebbene la favorita sia l’Inter.

In ultima battuta, l’infortunio di Cristiano Ronaldo durante la partita Repubblica Ceca – Portogallo.

CR7 infatti nell’intento di prendere il pallone si è scontato con il portiere della Repubblica Ceca, Vaclik. Immediati i soccorsi, soprattutto dopo la copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. Non è da escludere la rottura o la frattura del setto nasale

