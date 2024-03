Buongiorno a tutti da persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi con la Prima Pagina de la Gazzetta dello Sport che dopo la vittoria di ieri degli azzurri titola “Signora No” Troppi sbagli, la Juve cade anche a Napoli. Terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Vlahovic spreca e Chiesa non basta Kvara e Raspadori gol per sognare Allegri “Non sono io il problema”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati