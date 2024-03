Napoli-Juventus 2-1: Bentornati Campioni d’Italia! Vittoria importante, quanta attesa, contro la Juventus di Allegri, che puo certo recriminare per le tante occasioni sciupate, ma che rende ancor piu’ dolce il sapore della vittoria in casa azzurra.

Si è rivista finalmente un’anima, un’identità intrinseca nel DNA di questi ragazzi, che pian piano sta tornando, e che fa ben sperare in un finale di campionato ancora tutto da scrivere.

Il Napoli sceso in campo ieri, contro la Juventus, si è mostrato gruppo, con spirito di sacrifico, che ha saputo soffrire nei momenti avversi, ma risposto con piglio di grande punendo, prima con Kvara ancora una volta cecchino implacabile contro i bianconeri, e con Raspadori che annulla l’errore di Osi dal dischetto, con una corsa degna del miglior Speedy Gonzales sul rigore respinto da Szczesny facendo letteralmente impazzire i 60.000 del Maradona.

Napoli ora puo’ sognare!

Una classifica che ora sembra dare speranza, a chi aveva messo la parola fine su ogni sogno Champions. Sia chiaro, questo è un ‘altro passo rispetto a chi, d’ avanti, corre e forte anche, ma il Il Napoli ha voluto far sapere che ‘ c’è, e tornato più determinato di prima, cosciente che queste undici finali devono essere giocate con la massima concentrazione, mostrando di aver ritrovato la via maestra perdutasi nei meandri di un irriverente francesismo, culminato nell’ inconcludente periodo Mazzarriano.

Ma oggi il Napoli ha cambiato… Calzona! Chiaro che ci voglia ancora un gran lavoro di sartoria ma con le giuste cuciture, gli azzurri potranno rivestirsi di quell’ abito tanto desiderato, marcato Champions. Per ora accontentiamoci di aver battuto, ma ormai è normale al Maradona, la vecchia signora, che non a demeritato ed ha anche sbagliato l’inverosimile, ma come ho detto fin dall’ inizio, questo rende ancor sublime il gusto della vittoria…Napoli Juventus 2 a 1…Bentornati Campioni d’ Italia!

https://www.persemprenapoli.it

