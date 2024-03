Sentite Bergomi: “La Juventus meritava qualcosa in più…”

Vittoria di peso per il Napoli, che si rilancia nella corsa ai piazzamenti che servono a qualificarsi per la prossima Champions League grazie al 2-1 con cui i campioni d’Italia in carica hanno avuto la meglio sulla Juventus nel big match della domenica sera di Serie A.

Dagli studi di Sky Sport, l’ex difensore Giuseppe Bergomi commenta così la partita, cominciando da una prospettiva di marca bianconero:

“La Juventus meritava qualcosa in più perché nel primo tempo le occasioni sono state nette. E ho visto una Juve più coraggiosa: c’era Rugani che scalava in avanti per recuperare. Di solito le pressioni difensive duravano poco, oggi invece sono durate molto“.

Discorso differente, invece, da un punto di osservazione che tenda verso Napoli. Sugli azzurri, Bergomi si esprime così: “Il Napoli si è sembrato più compatto, per quanto mantenga ancora delle lacune difensive. Ha concesso molto alla Juventus, in uno scontro“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati