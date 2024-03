“Beh, riuscire a vincere una partita in cui non ti hanno dato un rigore dopo due minuti…” Paolo Ziliani zittisce cosi gli Juventini!

Napoli-Juventus è sempre una sfida ad alta tensione sia in campo che fuori. Paolo Ziliani, tramite il proprio profilo X, ha sottolineato alcuni episodi relativi alla gara dello stadio Maradona.

“C’era un rigore per il Napoli (non dato), è cominciato il martellamento alle caviglie di Kvaratskhelia, l’arbitro non può fare finta di niente e al terzo fallo (quarto col rigore) ammonisce Vlahovic spiegando a chi protesta che è il terzo duro colpo dato al napoletano e mostrando le zone di campo in cui sono avvenuti; e dobbiamo sorbirci telecronista e esperto VAR di DAZN che dicono: ammonizione esagerata, non è vero che Vlahovic ha fatto tre falli, ne ha fatto uno solo. I De Rege erano dei dilettanti”,

“Minuto 26. Kvara lancia Osimhen, Bremer in corsa e sbilanciato colpisce la palla con la mano. Sono i due giocatori più vicini alla porta, è un fallo almeno da ammonizione. Mariani giustamente non interrompe l’azione perché la palla è tornata a Osimhen, c’è il vantaggio”

Ziliani un fiume in piena

Beh, riuscire a vincere una partita in cui non ti hanno dato un rigore dopo due minuti, in cui due juventini (Cambiaso e Bremer) avrebbero dovuto essere espulsi e che a pochi minuti dalla fine era tornata in parità, e farlo con gran gioco e ripresentando un Kvaratskhelia formato… pic.twitter.com/5O2smDE8Gm — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 3, 2024

“Ma subito Bremer interviene fallosamente e ferma il nigeriano mentre sta lanciandosi verso Szczesny: altro fallo da ammonizione. E sono due: quindi dovrebbe uscire il rosso anche ammettendo che non fosse da rosso il solo aver fermato Osimhen verso una chiara occasione da gol. Sapete invece cosa succede? Succede che Mariani mostra il giallo a Bremer e tutta la Juventus protesta. È il campionato col verme bellezza”, ha sottolineato il noto giornalista sul proprio profilo social.

