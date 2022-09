Prima Pagina: Gazzetta dello Sport 25-09-2022

Buongiorno a tutti i lettori di Per Sempre Napoli.

Questa mattina la prima pagina della Gazzetta dello Sport intitola il quotidiano con un focus su Lukaku il quale non ha nessuna intenzione di dire addio alla squadra di Simone Inzaghi.

Tornato all’Inter dopo la cessione al Chelsea, ma in prestito secco per 8 milioni di euro, non è detto che poi non diventi una soluzione permanente. Tuttavia Lukaku sembra non avere dubbi, vuole rimanere con i neroazzurri.

Piccolo approfondimento anche per l’azzurro Giacomo Raspadori che regala ottime prestazioni sia nel Napoli di Spalletti sia nella Nazionale di Roberto Mancini.

Intanto Kostic, dalla Juve, prova l’intesa con Vlaovich in Nazionale…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati