Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni del match

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena uno dei match più attesi della 15ª giornata: Sassuolo-Napoli. Al Mapei Stadium si affrontano per la prima volta Dionisi e Spalletti. Davide contro Golia, sperando di cambiare la ‘storia’ e che a trionfare sia quest’ultimo.



I grandi assenti

Non è un periodo molto fortunato per i due allenatori per quanto riguarda gli infortuni. Infatti, da una parte mancheranno calciatori come Osimhen ed Anguissa, dall’altra Djuricic, perno della trequarti neroverde.

Le probabili scelte di Dionisi

Con ogni probabilità Dionisi schiererà il 4-3-3. Il tecnico di casa si affida all’esperienza di Consigli in porta, le falcate di Rogerio sulla sinistra, la compattezza della coppia Ferrari-Chiriches e l’entusiasmo di Toljan a destra. Centrocampo a tre formato da Frattesi, Lopez ed Henrique, attacco ‘pesante’ con Raspadori, Scamacca e Berardi.



Le probabili scelte di Spalletti

Luciano Spalletti sa benissimo che ‘squadra che vince non si cambia’ e riproporrà il 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo si rivede la coppia che ha fatto girare la testa a Sarri formata da Fabian e Lobotka, mentre in attacco ci saranno Lozano, Zielinski ed Insigne a supportare Dries Mertens.

Leggi anche Sassuolo-Napoli: la prova della maturità

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati