La squadra allenata da Spalletti è chiamata a confermare il proprio livello di maturità calcistica contro il temibile Sassuolo

Sarà una vera e propria prova del nove la partita che disputerà il Napoli contro i ragazzi allenati da Dionisi per il prosieguo della stagione azzurra. La squadra emiliana, dall’inizio della stagione, sta dimostrando una costanza in termini di rendimento e soprattutto di prestazioni che poche volte ha mostrato in passato. Il Napoli, dal canto suo, viene da una convincente vittoria casalinga per 4-0 contro la Lazio. Questo trionfo ha garantito ai partenopei il primato in classifica in Serie A, grazie anche al passo falso del Milan fermato in casa proprio dal Sassuolo che stasera sfiderà il Napoli.

Con Dionisi Il Sassuolo Non Ha Paura Delle Grandi

Finora il Sassuolo ha giocato contro sei big del nostro campionato, in ordine cronologico: Lazio, Roma, Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Cinque di questi match li ha disputati in trasferta, ricavando due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Ma al di là dei punti racimolati durante queste gare, in ognuna di esse la squadra di Reggio Emilia ha dimostrato carattere ed organizzazione tattica. Persino contro le principali forze del campionato italiano il Sassuolo non ha abbandonato il proprio credo calcistico, basato su una difesa rocciosa e un regista di centrocampo come Lopez capace di mettere ordine alla manovra neroverde, a ciò si aggiungano due mezzeali di rottura e di inserimento come Frattesi ed Henrique. Dulcis in fundo il reparto d’attacco, costituito da calciatori come Scamacca, il quale si sta rivelando un attaccante molto freddo avanti alla porta e Berardi, capitano e uomo decisivo, col suo mancino, per questa squadra.

Vietato Distrarsi

Sarà dunque necessario evitare qualsiasi distrazione per il Napoli. Il Sassuolo ha dimostrato di essere una squadra da non sottovalutare, con qualità singole e collettive capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Ma gli uomini di Spalletti sono a conoscenza di ciò e meritano la fiducia di tutto l’ambiente napoletano, soprattutto in trasferte delicate come questa, per il calcio che stanno proponendo e le vittorie che stanno offrendo all’ambiente partenopeo.

