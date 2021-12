Napoli -Lazio, scontri tra polizia e Ultras

La magica notte del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio, non ha risparmiato la ferocia degli Ultras partenopei che armati di mazze chiodate, cinghie e caschi hanno saltato il cordone della polizia con l’intento di assaltare l’autobus della tifoseria Laziale. Parrebbe infatti che alcuni Ultras della Lazio, scesi dal bus, siano stati assaliti dai prepotenti tifosi partenopei.

Feriti due tifosi e sei poliziotti

Nella colluttazione sono rimasti feriti due tifosi laziali, immediatamente portati all’ospedale San Paolo dove sono stati medicati e dimessi poco dopo, e sei poliziotti hanno subito diverse contusioni.

Gli arresti e le denunce

Cinque sono gli Ultras azzurri fermati dalla polizia e arrestati con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso/utilizzo di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Due dei cinque inoltre sono stati denunciati per lesioni aggravate e violazione della misura del DASPO. Ad ogni modo, a tutti i cinque aggressori è stata avviata la procedura per l’emissione della DASPO.

Per l’ennesima volta, una notte di festa e commemorazione è stata macchiata dalle violenze di fanatici che approfittano dei grandi eventi per soddisfare il loro bisogno di violenza.

