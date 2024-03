Napoli-Juventus: quale “abito” per gli Azzurri?

Quale Napoli per la sera di gala? Quale Napoli si affaccia alla ultima vera possibilità di dar senso al campionato? Napoli 5.3 vs Juventus ha un valore intenso ed a questo punto unico. Terzo campionato all’interno dello stesso. Terza fase e senza dubbio la più importante. Sono in gioco oltre i punti, montagne di soldi ed interessi.

Sfida che può dire tanto di una squadra e di un ritaglio di progetto 2024.

Terzo trimestre. Sezione fondamentale per il prosieguo.

Quale abito indosseranno i ragazzi di Calzona per la vecchia signora?

Tra il serio ed il faceto, il Napoli che ospita Juventus, stasera, è una sceneggiatura enigmatica. Dubbio ed attesa.

Il Napoli di Cagliari o il Napoli di Sassuolo?

Il Napoli ritrovato o il Napoli consueto di un anno anomalo? Il Napoli libero e sereno di Sassuolo o quello bloccato ed Involuto di Cagliari?

La curiosità supera l’aspettativa. La curiosità di vedere il “vestito” per la serata, supera di gran lunga ciò che realmente sarà.

Il risultato, il modulo, la formazione, tutto passa in secondo piano rispetto all’idea di approccio alla gara.

Un Napoli – Juventus alla pari tra grandi o un rispetto della classifica e dell’andazzo attuale?

Le domande sono tante ed attendono risposte che pochi indizi hanno.

Tra poche ore avremo le risposte di cui abbiamo gran bisogno.

