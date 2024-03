De Laurentiis “imbavaglia” il Napoli

Dovendo trovare un termine che identifichi il 2024 del Napoli, non basterebbe una notte.

Così tanti che si fa prima a togliere che mettere.

Una strana comicità quella della casa di produzione romana.

Una infinità di parole ed uscite fuori posto e proprio quando si è trovato un buon traduttore, ecco il silenzio. In un momento di grande difficoltà per la stampa nazionale, il Napoli si auto imbavaglia. C’è da riderci.

A proposito della ennesima news “contro”, restiamo tutti un po’ contraddetti e basiti.

Proprio quando il Napoli ha un allenatore che vince, inizia a convincere e spiega con accortezza, ecco che il capo blocca tutto.

De Laurentiis, sempre in lite col modo di far comunicazione, ha “vietato” a Calzona e tesserati, la conferenza stampa pre gara. Motivo? Nessuno in particolare. Scelta personale.

Proprio nel momento in cui il Napoli stava ritrovando se stesso ed il rapporto col pubblico.

Se non altro, fuori tempo l’intervento del presidente. Vien da sorridere. Due volte, anche perché De Laurentiis mette la mascherina in casa e non può farlo in Europa.

Calzona non può rispondere a Napoli, a Barcellona si.

Non può parlare di Juventus, ma di Champions si.

C’è da sorridere anzi da ridere proprio.

