Kvara-Di Lorenzo o muerte: Conte inamovibile

Kvara – Di Lorenzo o muerte. Conte è stato categorico.

La ricostruzione del Napoli deve partire da questi due pilastri.

Non si accettano seconde scelte, il Salentino è stato inamovibile. Il gioco del Napoli 2024 non può prescindere da Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Il messaggio inviato al presidente è stato chiarissimo.

Il tecnico probabilmente non si attendeva lo scricchiolio dei due senatori. Non era stato informato e su questo tornano in mente le parole di Calzona.

“Non potevo immaginare… Nessuno mi aveva informato“.

Probabilmente De Laurentiis non poteva immaginare questo turbine, probabilmente credeva che il nome di Conte era abbastanza per placare gli animi di tutti.

Si sbagliava a quanto pare. Quantomeno al momento, le piste si sono ingarbugliate. Da dialogo si è fatto scontro e questo rema contro il Napoli.

C’è il sospetto che non si tratti soltanto di somme di danaro. C’è il sospetto che i rapporti personali e la qualità di club alla porta, siano più forti. Più determinanti.

C’è, detto sul finale, che Conte non abbia o meglio non eserciti il fascino “geniale” che si poteva immaginare.

Siamo alla finestra.

Pedagogista dello Sport