Manna e Kvaratskhelia: primo vis a vis

Manna in volo direzione Germania. Vis a vis con Kvaratskhelia.

Facciamo che la cosa si fa, facciamo che l’incontro e le presentazioni avvengono, chi dei due avrà più le idee chiare? Chi dei due metterà sul tavolo un personale progetto? Futuro.

Manna in Germania con quali idee? Kvaratskhelia, nella hall del ritiro, con quali prospettive?

Al momento si può far poco. Al di là dei soldi, Kvicha è su un trampolino. Saltella.

Il campionato europeo è la vetrina più imponente per chi, già noto ed affermato, vuol “esplodere”.

Kvaratskhelia, diciamolo onestamente, è un destinato. I suoi numeri, dimostrati o no, hanno acceso riflettori. Napoli gli sta stretta, è un dato oggettivo. Serve accettarlo con modestia.

Barcellona alle porte. Vale per Osimhen vale per Kvicha.

De Laurentiis può tentare una mediazione, un rinnovo ed un corteggiamento ma deve accompagnare il tutto con un progetto globale convincente. Garantire non solo un contratto all’altezza ma anche un Qualcosa che possa dare la caccia alla, Champions e perché no ad un nuovo titolo.

Conte da solo non è garanzia di ciò.

Il contratto anche rinnovato a rialzo, può non bastare a chi ha l’Europa a disposizione.

Situazione scomoda per Manna.

Fiduciario di un passaggio aziendale delicato.



Pedagogista dello Sport