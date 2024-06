Calciomercato: Rafa Marin sceglie Conte, Di Lorenzo No! Arriva il primo rinforzo per Antonio Conte in vista della sua avventura partenopea. Manna lo preleva dal Real Madrid e lo consegna nelle mani del tecnico Salentino. Trattasi del difensore Rafa Marin, 22 anni compiuti il 19 maggio, 191 cm d’ altezza, e quest’ anno in prestito all’ Alavés,

Il suo ruolo naturale e quello di difensore centrale, ma si adatta anche da terzino “bloccato” garantendo una solida copertura. Nell’ Alavés, campionato scorso, ha giocato in una linea a quattro, sia da centrale che da centro-destra, mostrando ottime capacita sia nell’ anticipo che nell’uno contro uno. Calciatore duttile e sicuramente di buona prospettiva.

Un vero e proprio colpo da parte del DS Manna se si pensa anche alla formula d’acquisto del calciatore spagnolo, il Napoli verserà nella casse del Real circa 10 milioni di euro, ma i Blancos si sono garantiti il diritto di recompra, in pratica se prima della fine del torneo prossimo la squadra di Ancelotti rivorrebbe portare a Madrid il difensore, nelle casse del Club azzurro andranno 25 milioni.

Non è tutto però, se il Napoli entro l’estate prossima versa altri 10 milioni nelle casse del Real, allora il valore salirebbe, ed il club di Adl ne entrano 35 di milioni! Stesso discorso se la recompra avvenisse nel 2027, gli azzurri incasserebbero 50 se non addirittura 70 milioni. Comunque vada il Napoli di guadagna!

Calciomercato: Rafa Marin arriva, ma Conte saluta il capitano!

Per uno che arriva un altro che fa sapere che non vuole più restare a Napoli! Stiamo parlando del capitano, Giovanni Di Lorenzo. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, già dopo il colloquio avuto con Conte e Manna al Parker, aveva sottolineato che la linea era sempre la stessa! Cioè che il ciclo a Napoli fosse finito. Ma ieri, tramite l’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, il direttore di Radio Goal, Walter De Maggio, ha parlato di rottura totale tra Di Lorenzo ed il Napoli, e che si dice addirittura pronto a non andare in ritiro, e se prorpio deve restare, andra’ in tribuna per i prossimi 4 anni!

Chiaro che se non arrivano smentite del procuratore, né dal Napoli, sinceramente lascia basiti! Contratto rinnovato per 4 anni, e ben remunerato, pochi mesi fa, chiusura di carriere e scelta di vita a detta del capitano, re poi, dopo questa stagione pessima, fare dietrofront! Allora se la frattura appare insanabile, con responsabilità da ambo le parti a mio avviso, bisogna solo voltar pagina!

Che Adl abbia delegittimato, inserendolo tra i cedibili, Di Lorenzo e chiaro, stesso dicasi ma casi diversi, Kvara, Spalletti, Giuntoli, Garcia, un modus operandi lascia segni di voglia di fuggire da questo club, ma una cosa non torna, se i panni sporchi si lavano in famiglia, e ci si vuol mettere la faccia, perché’ tutta questa risonanza? Di Lorenzo non è rimasto contento del tutti vendibili di Adl? Allora erché’ non riferirlo al diretto interessato?…

Ora pero’ occorrono risposte concrete dal patron, non certo i comunicati, mentre al termine dell’Europeo, dovrà essere lo stesso capitano a spiegare questa volontà cosi decisa verso il suo diniego di continuare a Napoli! Certamente non è bello che un capitano si approcci cosi, con toni virulenti e velenosi, che ledono soprattutto i tifosi, ai quali non bastava una stagione post-scudetto cosi traumatica ed indecorosa, devono subire anche questo! Ma tant’è, non si costringe nessuno a restare contro la propria volontà, ora però resta da capire come agirà il Napoli, anche se non è la prima volta che accadono episodi del genere! Si spera che con Conte il vento possa cambiare, anche se va detto ad onor del vero, che il cambiamento e neutralizzare il più possibile il pirata Aurelio…Don Anto’ pensàc tu!

https://www.persemprenapoli.it