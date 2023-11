E se alla fine la vittoria non basta a salvare Garcia?

Vittoria, pareggio o sconfitta, sembra che il futuro di Rudi Garcia sia segnato. Infatti pare che De Laurentiis sia deciso, approfittando della sosta, ad esonerare il tecnico francese che finora non ha convinto la società, oltre che i tifosi

Si presume che Adl abbia vagliato i pro e i contro di questa probabile scelta, certamente forte visto che alla presentazione di Garcia si era parlato di continuità di progetto, e che ora a quanto si apprende rischia di subire un vero e proprio crollo partendo dalle fondamenta

Dalla prova a salvare sé stesso!

Quando a Capodimonte ci fu la presentazione di Garcia, Dal specifico subito che il tecnico era stato scelto per continuare sull’ onda del 4-3-3, visti anche i risultati che aveva conseguito con la vittoria roboante del terzo scudetto due mesi prima

In realtà, sempre in sede di presentazione, fu proprio Garcia a lasciare un alone di dubbio sulle parole del patron, mettendo in discussione il modulo ed addirittura mai nominando il passato vincente più recente.

Poi il 10 ottobre scorso, alla Università Luiss a Roma, il presidente De Laurentiis delegittima il tecnico Garcia asserendo il suo errore nella scelta del francese alla guida del Napoli, e da lì, dopo una serie di risultati altalenanti e mai convincenti, si è giunti ad oggi con la graticola sempre accesa e probabilmente ormai pronta ad essere usata.

La sosta ora diventa il vero spartiacque, infatti sembra che l’esonero sia la scelta, ad ora presunta, del patron al di là del risultato di domenica contro l’Empoli, si potrebbe dire che comunque vada il destino sembrerebbe ormai segnato per Rudi Garcia

Il probabile sostituto? Non certo Conte, visto il no recente al patron azzurro, allora si fa sempre più insistente un ritorno al passato, trattasi di Walter Mazzarri, che ricordiamo l’ultima apparizione in Serie A risale alla stagione 2021/22 con l’esonero a Cagliari, che predilige una difesa a tre, ma che probabilmente si adeguerebbe al 4-3-3 visto che lui stesso ha dichiarato di averlo studiato in questo periodo di assenza dai campi di gioco!

Perché’ Mazzarri? Forse conosce già l’ambiente ed e, lo spera Adl, il motivatore che servirebbe a questo gruppo, troppe volte finora spento e senza idee. In attesa di capire quali saranno le scelte definitive, il Napoli affronta l’Empoli con tante incognite ed incertezze su un futuro davvero nuvoloso!

