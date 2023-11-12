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Napoli Empoli: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Nov 12, 2023

Ecco gli 11 titolari scelti da Rudi Garcia per la gara di Serie A del Napoli contro l’Empoli.

MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
ØSTIGÅRD LEO 55
OLIVERA MATHÍAS 17
ANGUISSA ANDRÇ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ELMAS ELJIF 7
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
SIMEONE GIOVANNI 18

Ecco invece l’11 scelto da Andreazzoli:

BERISHA ETRIT 99
BERESZYŃSKI BARTOSZ 19
ISMAJLI ARDIAN 34
LUPERTO SEBASTIANO (k) 33
CACACE LIBERATO 13
MALEH YOUSSEF 29
RANOCCHIA FILIPPO 22
FAZZINI JACOPO 21
CAPUTO FRANCESCO 9
CAMBIAGHI NICOLÑ 28
CANCELLIERI MATTEO 20


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