Napoli Empoli: le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Rudi Garcia per la gara di Serie A del Napoli contro l’Empoli.
MERET ALEX 1
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
ØSTIGÅRD LEO 55
OLIVERA MATHÍAS 17
ANGUISSA ANDRÇ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ELMAS ELJIF 7
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
SIMEONE GIOVANNI 18
Ecco invece l’11 scelto da Andreazzoli:
BERISHA ETRIT 99
BERESZYŃSKI BARTOSZ 19
ISMAJLI ARDIAN 34
LUPERTO SEBASTIANO (k) 33
CACACE LIBERATO 13
MALEH YOUSSEF 29
RANOCCHIA FILIPPO 22
FAZZINI JACOPO 21
CAPUTO FRANCESCO 9
CAMBIAGHI NICOLÑ 28
CANCELLIERI MATTEO 20