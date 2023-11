Garcia contestato, Quanto influisce l’ambiente?

Rudi Garcia sostenibile se vince da esonerare se perde, questo è un po’ il segnale che sta dando l’ambiente all’ operato, fin qui, del tecnico e che potrebbe rivelarsi dannoso sul prosieguo della stagione del Napoli

Le responsabilità del tecnico fin qui certamente ci sono, ma allora perché’ non contestarlo anche quando si pareggia o si vince ci si potrebbe chiedere? Non bisogna mai dimenticare che questo è un ciclo nuovo e come tale va affrontato

Garcia, squadra e troppo Adl…

Il gruppo però e quello dello scorso anno? Vero ma non sempre si può ripetere un’annata straordinaria come quella passata, Esempio che salta all’ occhio e Kvara che l’anno scorso sembrava un alieno, mentre quest’ anno molte volte può risulta anche irritabile per quanto innamorato della palla.

E anche vero che dopo il pareggio dello Union dove la squadra e apparsa frastornata, non ci sia stato da parte del tecnico il segnale di cambiamento, e vi erano almeno 40 minuti buoni, per cambiare il senso della stessa, ma chiaramente non è stato fatto

In realtà manca il segnale più importante e ‘ cioè quella della proprietà è dei programmi di questa stagione che sono mancati creando il caos che si vive oggi

Ora il tecnico è bilico se non batte l’Empoli con una prova convincente potrebbe davvero essere esonerato ma chi il sostituto? L’ultimo a dire no e stato Conte e sembra che ad oggi non ci sia altro nome sul taccuino della società

Ma è da stabilire cosa veramente si aspetta la società da questa stagione senza fare più raffronti con lo scorso anno, visto che comunque ora si è quarti in campionati e potenzialmente agli ottavi di Champions. E va aggiunto che gli azzurri sono settimi per monte ingaggi in campionato

Ricapitolando, campagna acquisti scarna, contratti al ribasso con Osimhen in primis voglioso di andar via, società poco chiara nei programmi anche se si chiede, in modo silente, il piazzamento almeno al 4°posto e la partecipazione alla prossima Champions. Senza dimenticare l’essere stato delegittimato dal Presidente stesso oggi perpetua presenza al seguito della squadra mettendo in discussione ancor di più il tecnico francese. Insomma tanta e tanta approssimazione

Domani c’è Napoli-Empoli con il Maradona che risponde presente e si compatta attorno al Napoli, sostenendo in maniera encomiabile la sua squadra, anche se l’allenatore è a rischio esonero mentre la società non riesce proprio ad evitare l’autolesionismo, gettando all’ aria non solo uno scudetto, ma la consapevolezza che gli errori commessi stanno pian piano venendo a galla. Caro Adl l’ego proprio non paga!

