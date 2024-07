Da Maradona a Conte, Ardolino non si fa mancare nulla

Quando incominciarono ad apparire i murales in giro per la città tutti pensarono ad una moda.Per Franco e Fabrizio Ardolino non era una moda, ma solo passione. Si solo passione per il Napoli e per i suoi protagonisti. Decidono di avere nella propria azienda un murales di dimensioni giganti del numero uno della storia del Napoli calcio, Diego, o Rey. Così man mano è continuato questo attaccamento ai propri beniamini. Kvara è stato il secondo grande murales. Con l ‘arrivo di Antonio Conte non si poteva fare a meno di dedicargli un murales di benvenuto e di ringraziamento. Che possa risollevare la depressione dei tifosi e possa portare il Napoli nelle posizioni che gli competono.

Navigazione articoli