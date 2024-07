Buongiorno vuole Napoli.

Con la deludente eliminazione dell’Italia dagli europei, senza aver giocato nemmeno un minuto, Alessandro Buongiorno, può decidere ora il suo futuro.

Il gradimento del Napoli, in particolare di Antonio Conte, per il Capitano granata è cosa nota, ecco perché la trattativa entra nella fase calda, del calcio mercato.

Secondo quanto pubblicato quest’oggi da Tuttosport, molto vicino alle questioni del Torino, il club di De Laurentiis, vuole chiudere quanto prima l’operazione.

Sempre secondo il quotidiano torinese, il calciatore ha dato la sua preferenza per gli azzurri, motivato dalla stima che Conte ha per lui. C’è accordo anche sul contratto proposto, un quinquennale da 3–3,5 a stagione, tanto che Buongiorno avrebbe già comunicato al neo tecnico Vanoli, le sue intenzioni.

Resta da trovare l’accordo con Cairo, che spara alto, sperando che possa inserirsi qualche squadra dalla Premier, per aprire un’asta.

Il Napoli ha messo sul banco 30 milioni di euro, più 5 di bonus, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica, Ostigard, ad esempio. La distanza tra le parti inizia a diminuire, tutto lascia presagire ad una felice conclusione della trattativa.

Non sarà l’unico volto nuovo, per il reparto difensivo napoletano, che ha già chiuso per Marin e continua ad intavolare trattative.

La squadra partenopea tra una settimana, partita per il ritiro e per quella data, Conte spera già di avere in gruppo, i primi colpi del mercato.