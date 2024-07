Calciomercato: Il Napoli Affonda i Colpi! A pochi giorni dall’ inizio del ritiro di Dimaro, 11/21 luglio, il mercato del Napoli entra nel vivo, in attesa di capire se Osimhen andrà in Premier oppure in Arabia, se Kvara avrà cassato i dubbi economici e rinnoverà, se Di Lorenzo continuerà o meno la sua avventura a Napoli, consapevoli però che gli ultimi due sono stati letteralmente” blindati” dal neo tecnico Conte nella conferenza di presentazione a Palazzo Reale.

Quanti se, starete pensando, ed invece è stato proprio il tecnico a fugare i dubbi, con una conferenza stampa schietta e chiarificatrice, dove vengono spazzati via i venti, diciamo Tsunami, che lo scorso anno invasero e distrussero il titolo conquistato con merito. Lavorare e far silenzio, due cose che certificano il cambiamento dell’operare del club, oggi più che mai, nelle mani del tecnico salentino, ergo, garanzia di crescita!

Calciomercato: Il primo tassello e’ Rafa Marin!

Il primo è stato Rafa Marin, scuola Real (l’ultimo fu Benitez a catapultare dai blancos calciatori di livello) che rappresenta l’inizio della nuova difesa azzurra, si perché’ sarà il reparto più riqualificato (Insieme all’ Attacco), con interventi massicci ma soprattutto, ruoli coperti da calciatori di assoluto spessore tecnico. A cominciare da Alessandro Buongiorno, che desidera essere allenato da Conte, gradisce la piazza, e soprattutto uno stipendi 4 volte superiore di quello percepito al Toro! con Cairo, grazie a Spalletti, che si aspettava l’asta, ed invece dovrà “accontentarsi “di 35 milioni più Ostigard!

Poi c’è Spinazzola, parametro zero, pronto ad accettare ed abbracciare Conte, con Amar Dedic, terzino Bosniaco del Salisburgo, 21 anni, nel caso a Di Lorenzo continuino i mal di pancia (Conte ha già provveduto al Malox!), con alla finestra Hermoso, ex Atletico Madrid, che attende solo un cenno da parte del Napoli per approdare alla corte del mister Salentino.

Ed Osimhen e Kvara? Sul Georgiano ispira fiducia la presenza di Adl nel ritiro a Dortmund, dove si son messe le basi per il rinnovo con adeguamento e probabile clausola,per il nigeriano il discorso appare complesso, ma di risoluzione per ritiro di certo, anche perché’ il tecnico è cosciente che non sarà lui l’attaccante futuro del club azzurro! Dove sbarcherà? La Premier il sogno, sinceramente fattibile ed anche a breve a mio modesto avviso, con gli Arabi pronti a riempire di ponti d’ oro il calciatore, oltre che versare l’intera clausola ad Adl! Chi al suo posto? Lukaku il preferito del tecnico, con Dovbyc, attaccante Ucraino, in seconda battuta!

Calciomercato: Manna con il coniglio dal cilindro? Conte e‘ pronto!

Ma sappiamo anche che il buon Manna, DS azzurro, potrebbe tirar fuori dal cilindro una sorpresa (tipo Rafa Marin per intenderci!) La cosa certa e che ora Antonio Conte, vorrà testare coloro che non conosce, cioè gli scontenti dello scorso anno, dove una cernita’ netta verrà fatta, per poi inserire entro la seconda parte del ritiro, Castel Di Sangro 25/ luglio 10 agosto, dove si vedrà certamente il gruppo al completo che affronterà la prima stagione della nuova era. Il ritorno del tecnico salentino che ha scelto Napoli per rilanciarsi e ridare luce al club e ricondurlo sulla retta via

Amma’ Fatica’, Napoli punto d’ arrivo e non di partenza…chi non sta con me si siederà in panchina al mio fianco….dobbiamo essere noi l’ anti solite note….Io ho solo ricevuto a Napoli da quando sono arrivato, ora devo solo dare!…Dobbiamo fare silenzio e lavorare, io non faccio chiacchiere!...Il campionato di Serie A è bello che avvisato, Inter, Milan, Juventus è le altre…tremate, è tornato Antonio Conte, Napoli ritorna sulla cima del monte!

