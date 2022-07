Napoli a Castel di Sangro: date e prezzi ufficiale

Il primo ritiro estivo del Napoli a Dimaro – Folgarida è ufficialmente terminato, tra adii, nuovi arrivi e contestazioni.

Da oggi i ragazzi di Spalletti avranno tre giorni di riposo prima della partenza per la seconda parte del ritiro abruzzese che inizierà il 23 luglio per concludersi il 6 agosto.

I prezzi per assistere dal vivo alle partite amichevoli della SSCNapoli sono:

Tribune : € 40.00 Distinti: € 30.00 Curve € 30.00

Mentre per tutti coloro i quali saranno impossibilitati ad assistere alle amichevoli, potranno seguirle in diretta SKY in modalità pay per view al prezzo di 9.99 a partita.

Tutti i tifosi potranno acquistare i biglietti delle amichevoli attraverso la piattaforma TicketOne (clicca sul link per acquistare)

Quali partite giocheranno i ragazzi di Spalletti?

Le partite che si giocheranno a Castel di Sangro sono:

Mercoledì 27 luglio ore 20.30: Napoli vs Adana Demirspor

Domenica 31 luglio ore 20.30: Napoli vs Mallorca

Mercoledì 3 agosto ore 18.30: Napoli vs Girona

Sabato 6 agosto ore 19.00: Napoli vs RCD Espanyol

