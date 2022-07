Programma Ufficiale del SSCNAPOLI a Dimaro!

Sul sito ufficiale della SSC Napoli, è stato reso pubblico il programma ufficiale della SSC Napoli nel ritiro di Dimaro.

Sabato 9 luglio inizierà il primo giorno di ritiro estivo della squadra di Luciano Spalletti. Un ritiro particolare se si tiene conto che Oimhen e Koulibaly arriveranno in ritardo rispetto ai loro compagni di squadra perché impegnati con le rispettive nazionali.

Inoltre dalle ultime notizie sembrerebbe che alcuni collaboratori dello staff personale di Spalletti, in non saranno presenti, in particolare Francesco Calzona secondo voci di corridoio potrebbe dire addio a Spalletti in quanto in lista tra i papabili canditati al ruolo di CT della nazionale della Slovacchia.

Inoltre, come ultimo punto da non sottovalutare questo sarà il primo allenamento estivo senza il capitano Lorenzo Insigne e forse senza Mertens. Infatti per il momento non sono stati resi noti i nomi dei convocati al ritiro, probabilmente perché ancora si stanno valutando i nomi ideali.

Di seguito il programma completo di Dimaro

Venerdì 8 luglio: arrivo della squadra in Val di Sole per la cena

Sabato 9 luglio: primo allenamento al Centro Sportivo di Dimaro (ore 10); nel pomeriggio seconda seduta di allenamento (ore 17.30).

Domenica 10 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30)

Lunedi 11 luglio: allenamento mattutino (ore 10), pomeriggio riposo

Martedì 12 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). Alle 21.15 Spalletti e due calciatori incontrano i tifosi al Centro Congressi di Folgarida

Mercoledì 13 luglio: : allenamento mattutino (ore 10), pomeriggio riposo. Evento Made in Sud in serata a Piazza Madonna della Pace.

Giovedì 14 luglio: mattina riposo, pomeriggio amichevole con l’Anaune Val Di Non al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 18.

Venerdì 15 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). In serata secondo appuntamento con Made in Sud in Piazza Madonna della Pace.

Sabato 16 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). In serata presentazione della squadra ai tifosi in Piazza Madonna della Pace.

Domenica 17 luglio: mattina riposo. Nel pomeriggio amichevole contro il Perugia (ore 18)

Lunedì 18 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / possibile riposo, allenamento pomeridiano (ore 17.30).

Martedì 19 luglio: ultimo allenamento mattutino e partenza.

