SUPERBOMBA ADL: A Castellammare nascera’ Casa Napoli!

Castellammare: Aurelio De Laurentiis a Castellammare. Il presidente del Napoli, in una stagione certo non facile, incontra il prefetto Cannizzaro al governo della città.

Ma perché? Il Presidente del Napoli, sempre attento anche ai territori limitrofi, è da diverso tempo a caccia di terreni che consentano di poter realizzare una vera e propria alternativa a Castel Volturno, anche per i fatti noti relativi alla permanenza del club azzurro proprio nella cittadina della provincia di Caserta, con il contratto in scadenza a fine anno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, a Palazzo Farnese, il commissario straordinario Raffaele Cannizzaro ha accolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che, come è ormai noto, sta facendo visita ad alcuni Comuni dell’area metropolitana alla ricerca di nuove aree dove investire, grazie alla presenza di importanti sponsor e le Nuove Terme, con ampi spazi per realizzare il suo progetto, possono diventare una vera e propria soluzione, anche se al momento resta soltanto un’ipotesi abbozzata nell’incontro di ieri.

Castellammare: la nuova casa degli azzurri?

Alcuni tecnici, infatti, avrebbero anche fatto un vero e proprio sopralluogo per studiarne la zona e capirne le potenzialità, nonostante alcune difficoltà che andrebbero superate. Infatti, l’area delle Terme, oggi abbandonata, per evitare che andasse all’asta, è stata devoluta dalla Regione Campania al patrimonio del comune di Castellammare di Stabia, mentre l’albergo sembrerebbe essere rimasto di proprietà della stessa Regione Campania e del governatore Vincenzo De Luca.

Quello che, però, al momento non è chiaro, è il motivo per il quale il Presidente De Laurentiis si sia presentato con urgenza dal commissario Cannizzaro, anche perchè il mandato dello stesso scadrà tra pochi mesi e la ‘Città delle Acque’ avrà un nuovo sindaco. Era proprio il caso di accelerare l’incontro? Il commissario straordinario Raffaele Cannizzaro, che comunque aveva individuato i fondi per poterci costruire un ospedale, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si riparleranno nelle prossime settimane.

