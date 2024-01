Perez Napoli, indizio dall’Udinese.

Perez al Napoli, indizio dall’Udinese.

Siamo alle battute finali, per il passaggio di Nehuen Perez in maglia azzurra. Per l’argentino la chiusura è prevista a 18 milioni di euro, 16 più 2 di bonus.

Un indizio ulteriore, sulla definizione della trattativa, arriva proprio dall’ Udinese.

Il club di Pozzo per coprire il vuoto, lasciato dall’ex Atletico Madrid, andrà a prendere Ryan Porteus. Il difensore scozzese, gioca attualmente nel Watford, sempre di proprietà del Patron friulano. Il giocatore classe ’99, prenderà il posto dell’argentino, che già nella giornata di domani, potrebbe firmare con il club partenopeo.

Con l’arrivo di Nehuen Perez, il mercato del Napoli, per la sessione invernale, può dirsi concluso. A questo punto restano da risolvere le questioni, legate ai rinnovi contrattuali. All’appello mancano i prolungamenti dei contratti, di Politano e Zielinski. L’ex Sassuolo dopo le tentazioni arabe, avrebbe deciso di restare all’ombra del Vesuvio. Più complicata la situazione del polacco, il calciatore ufficialmente, già dalla prossima settimana, potrebbe firmare un accordo con un’altra società.

Nella giornata di oggi è previsto un incontro, tra Piotr Zielinski e Mazzarri. Il tecnico azzurro vuole capire, se il centrocampista azzurro ha la testa giusta, per continuare a giocare. Soprattutto in vista della gara di domenica, dove il Napoli, tra squalifiche, coppa d’Africa e infortuni è in piena emergenza.

Chiusa questa parentesi, De Laurentiis, potrà dedicarsi completamente alla ricerca di un nuovo allenatore.

Per il prossimo anno è prevista una vera e propria rivoluzione, che parzialmente, la società partenopea ha già iniziato in questa fase invernale.

