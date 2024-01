Si potrebbe dire che il Napoli contro la Lazio, inizia il suo terzo campionato.

Terzo campionato all’interno dello stesso.

Un po’ come si fa per i governi che cadono, si prova a far nuove consultazioni.

Se non si riesce si passa a nuovi incarichi e nuovi volti.

Il primo Garcia, il primo Mazzarri ed ora un “secondo” Mazzarri.

Ci riprova Walter.

Con quali uomini?

Quali strumenti?

Quali modalità?

La campagna acquisti di Gennaio, non ancora giudicabile, impone a considerare il girone di ritorno come un campionato a sé.

Il tecnico ha avuto i rinforzi, le alternative se non altro la “pulizia” di spogliatoio che egli stesso aveva chiesto.

La Serenità di un gruppo parzialmente ricostruito, era l’obbiettivo invocato che De Laurentiis ha sposato.

Resta più di un dubbio.

Il modulo, l’organizzazione e la collocazione dei nuovi.

Non sconosciuti ma di certo volti da scoprire.

Nello stesso tempo alcune partenze discutibili. È per esempio partito per Monza quel Zerbin che proprio Mazzarri aveva promosso. Zielinski da un po’ separato in casa ed Osimhen che a più riprese ha ribadito “finita” a Giugno la sua avventura partenopea.

La campagna la fa De Laurentiis anche a Gennaio e Mazzarri è tenuto ad accettare.

Stessa spiaggia, stesso mare.

Auguriamoci il sole.

Pedagogista dello Sport

