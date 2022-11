Repubblica: “Zielinski, Senza rinnovo sara’ addio”

Piotr Zielinski è stato assoluto protagonista della vittoria della Polonia contro l’Arabia Saudita mettendo a segno il gol che ha aperto il match e tiene in vita la sua squadra nel Gruppo di Argentina, Arabia Saudita e Messico. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si proietta al futuro del centrocampista:

“Per Zielinski l’approdo agli ottavi di finale del Mondiale sarebbe un traguardo importante prima di affrontare il discorso relativo al suo futuro con la società”.

“Il suo contratto – si legge – è in scadenza nel 2024, ma al momento non ci sono novità. Il diesse Giuntoli parlerà con lui soltanto a fine stagione: senza rinnovo (a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali, guadagna circa 4 milioni di euro) non è da escludere neanche l’ipotesi dell’addio. Non è un caso che il Napoli segua talenti adatti a sostituirlo come Samardzic dell’Udinese o Guler del Fenerbache, ma il tema adesso non è di stretta attualità”.

Zielinski si gode il gol Mondiale…ed elogia Spalletti!

“Luciano Spalletti mi ha preparato per il Mondiale, sto andando bene al Napoli e lo stesso in nazionale. Segnare un gol al Mondiale è tanta roba”.

“Finora è il mio gol più importante per la nazionale. Forse la rete contro la Svezia negli spareggi del Mondiale 2022 è stata ancora più decisiva, ma segnare ai Mondiali è qualcosa di ‘figo’, qualcosa di davvero grandioso! Ho lavorato sodo per questo, ne sono felice. Ora siamo già concentrati sulla partita contro l’Argentina, gara molto complicata, ma ci faremo trovare pronti”. Queste le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di TVP Sport

