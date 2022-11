Zielinski: “Il mio gol più importante “

Così il centrocampista napoletano a fine gara, dopo aver realizzato il gol del vantaggio, nella partita Polonia-Arabia Saudita. Tra l’altro un gol pesante, che colloca la squadra di Michniewicz in testa nel gruppo C , con ottime possibilità di accedere agli ottavi della Coppa del Mondo.

Segnare una rete ad un mondiale è il sogno da bambino, mentre tutti attendevano Lewandowski o Milik, emerge Piotr, con un inserimento, tipico dei suoi.

“Il gol è un sogno che si avvera. I miei genitori erano sugli spalti e tutta la famiglia davanti alla TV. Sono molto contento per questo traguardo, ma soprattutto per la vittoria. Penso sia il mio gol più importante finora, anche quello con la Svezia ai playoff però. Ma segnare ai mondiali è difficile, ci ho lavorato tanto, ora guardiamo avanti”

Torna poi sulla partita, per nulla scontata, contro la squadra che pochi giorni prima, aveva fermato l’Argentina:

“Peccato per Arek che ha avuto una bella occasione di testa, come Lewy, potevamo fare più gol, ma sono contento per i tre punti è stata una bella partita. L’Arabia gioca bene a calcio, bello guardarli, sono giocatori con elevate capacità tecniche e fisiche. Hanno fatto molti progressi negli ultimi anni, sono diventati una nazionale che gioca molto bene”

Ora la Polonia, attende l’Argentina, che ha battuto il Messico, inguaiando non poco, la nazionale di Lozano, per il Chucky il rischio di tornare presto a Napoli è molto forte.

Un’ora di gioco per Zielinski, prima della sostituzione quando l’incontro si stava facendo complicato. Ma tanto è bastato per il centrocampista polacco, per mettersi in proprio una partita che lo rilancia in chiave futura. In effetti il suo contratto con il Napoli scade nel 2024, il suo rinnovo non è così scontato. Attualmente guadagna circa 4 milioni di euro, difficile che accetti una riduzione di stipendio, soprattutto se le cose con la nazionale polacca, dovessero proseguire in maniera positiva. Non è un caso che la società partenopea stia sondando il terreno, su profili, che possano sostituire, nell’eventualità, il numero 20 azzurro. Samardzic e Guler, sono alcuni dei nomi seguiti.

Discorso che comunque verrà affrontato in estate, per adesso Zielu è concentrato sul Mondiale, cercando di portare avanti più possibile la Polonia. È anche vero, che se avesse pensato solo al guadagno, poteva arricchirsi, accettando l’offerta del West Ham, qualche mese fa. Evidentemente il ragazzo che arrivò a Napoli, sette anni fa, non ha nessuna voglia di andarsene, magari iscrivendo il suo nome, nella storia del Club Azzurro.

Napoli intanto tiferà per lui, in questi giorni qatarioti, così da averlo ancora più carico, al ritorno a Castel Volturno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati