Croazia-Canada, probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle ore 17(19 locali) andrà in scena nella cornice del Khalifa International Stadium l’altro match del Gruppo F ossia Croazia-Canada.

La Croazia guidata da Dalic, dopo il pareggio contro il Marocco rimediato nella partita d’esordio, incontra oggi per la prima volta in assoluto il Canada di Herdman uscita sconfitta 1 a 0 dal primo turno contro il Belgio.

Il clima del match è infuocato dopo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della nazionale canadese dopo la sfida contro il Belgio in cui disse “Andremo a fottere la Croazia” (il ct britannico ha solo pronunciato la lettera F che in gergo è l’abbreviazione di fuck).

Ieri Dalic in conferenza stampa ha avuto modo di rispondere alla provocazione: “Non è carino dire una cosa del genere. Di sicuro quelle parole non sono un segno di rispetto, siamo i vicecampioni del mondo. La Croazia merita di essere rispettata, per il modo in cui gioca e per la sua condotta. Noi rispettiamo tutti e ci aspettiamo che i nostri avversari facciano lo stesso.”

Ma vediamo ora nel dettaglio le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Livaja, Perisic. CT: Dalic.

Disponibili: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Majer, Petkovic, Budimir, Orsic, Vida, Sutalo, Sucic, Jakic, Vlasic, Kramaric.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Adekugbe; David, Larin. CT: Herdman.

Disponibili: St.Clair, Pantemis, Laryea, Cornelius, Waterman, Piette, Fraser, Hoillet, Kaye, Kone, Osorio, Millar, Wotherspoon, Cavallini, Ugbo.

Croazia-Olanda sarà trasmessa in diretta alle ore 17 da Rai 1 e sulla piattaforma di streaming Rai Play.

ARBITRO: Andres Matonte (Uruguay)

ASSISTENTI: Taràn-Soppi

QUARTO UOMO: Ortega

VAR: Vigliano

AVAR: Gonzalez

