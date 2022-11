Spalletti: la Sosta è una opportunità

Pochi giorni ed il Napoli si ritrova. Si riparte. Destinazione Turchia.

Un nuovo ritiro. Una ripartenza.

Si è più volte detto, il Qatar, è un’opportunità.

Mille e più le vie di riflessione. Mille e più per tutti. Studiare, comprendere ed elaborare nuove strategie di preparazione psicologico e fisica.

Per le aziende che guardano al futuro, la Sosta è una importante pausa di riflessione.

Stop and Go in direzione futuro. Le dirigenze

È tornato a parlare Luciano Spalletti. In occasione di un evento di carattere culturale e sociale, il mister, si è soffermato sul valore di un momento di pausa.

Spalletti ne vede tutta la fruttuosa utilità.

“Magari ci fosse ogni anno. Ci sarebbe il tempo di sperimentare e capire”.

In un calcio dal movimento tanto vorticoso, non c’è tempo da perdere. Spazi liberi non ne abbiamo proprio. Il mercato non può aspettare, non concede attimi di respiro. La sosta di quest’anno crediamo resterà un unicum. Troppi gli intoppi che crea una competizione nel clou dei campionati. Quantomeno crediamo resti un esperimento.

Vedremo un nuovo ritiro, una nuova partenza, un ritrovarsi punto e capo, probabilmente un nuovo campionato.

Un nuovo percorso per il Napoli 5.0 ed una opportunità unica.

Fermarsi per Migliorare.

